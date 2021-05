Cea Riviere del Beigua, scuole delle Albisole e di Vado attivano un “gemellaggio postale” per la tutela del mare - IVG.it

Albisola Superiore/Albissola Marina/Vado Ligure. Le classi di diversi plessi di Albisola Superiore, Albissola Marina e Vado Ligure, coinvolte in vario modo in percorsi didattici di educazione ambientale condotti dagli educatori del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua, sono state invitati a realizzare delle originalissime e creative cartoline ispirandosi alla corrente artistica della mail art. Le iniziative sono organizzate dal Cea Riviera del Beigua con i Settori Ambiente dei Comuni interessati.

“Il tema del progetto è stato la tutela della vita sott’acqua e il Santuario dei Cetacei – spiegano dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua -. Ogni cartolina riporta sul retro il messaggio personalissimo di ogni bambino sul rispetto del mare e dei suoi abitanti ed è rivolto ad un ‘amico di penna ancora sconosciuto'”.

“Proprio in questi giorni gli esperti del Cea, in qualità di ‘postini del mare’, si stanno occupando di recapitare le opere postali alle classi gemellate che si impegneranno a rispondere ai ‘nuovi amici’. Gli elaborati creati dai bambini, al di là della componente espositiva, racchiudono un forte valore partecipativo, e provocheranno sicuramente sorpresa e meraviglia in chi li riceverà, oltre ad un’efficace diffusione di buone pratiche sul tema”.

“Alcune delle cartoline realizzate dai vari plessi potranno essere selezionate e stampate per essere diffuse sul territorio per esempio in occasione di iniziative estive sui temi della sostenibilità, realizzate dal Cea in sinergia con i Comuni stessi”.

“Le cartoline realizzate dai plessi scolastici di Vado Ligure saranno inoltre protagoniste, per il terzo anno consecutivo, dell’ormai tradizionale Concorso a premi “Io VADO con le Balene” che prenderà avvio il 31 maggio. I lavori migliori infatti, saranno valutati da un’apposita giuria in base all’aderenza alla tematica, alla creatività e originalità mostrata, e consisteranno in buoni per l’acquisto di materiale scolastico di differente valore”.