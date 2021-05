Casting Liguria: seconda stagione della web serie italiana su Percy Jackson, “Il Mare dei Mostri” - IVG.it

Savona. Ricomincia l’avventura targata Percy Jackson, con una web serie di giovani ragazzi liguri, ispirata ai celebri lavori di Rick Riordan, completamente in italiano. Dopo un anno di attesa, riprende la seconda stagione della fortunata serie senza scopo di lucro, approdata sul web e che in pochissimi mesi ha conquistato notevoli traguardi a livello di notorietà e di visualizzazioni, partendo quasi da zero e dalla voglia di mettersi in gioco dei suoi protagonisti. La serie prende ispirazione dagli omonimi romanzi, revisionandoli e reinterpretandoli in chiave italiana, con entità e attori locali, per promuovere le bellezze e i giovani talenti della regione.

Già arruolati sono il giovanissimo attore Davide Campagna, attore in lavori come “Il Racconto dei Racconti” di Matteo Garrone, Lorenza Ara dello short american movie “30’toHell” e “Cuori in Guerra” di Manuel Pala e Leonardo Andreotti, giovanissimo performer, modello e attore locale.

Per questa seconda stagione sono richiesti attori di tutte le età, nonché doppiatori, anche non professionisti. Una preselezione verrà fatta online sulla base dei materiali inviati presso la mail percyjackson.webseries.ita@gmail.com. Per partecipare ai casting è necessario inviare due foto, un primo piano e una figura intera, eventuale CV artistico e un breve video con una prova recitativa. Per i doppiatori, bastano delle prove di doppiaggio in buona qualità, mentre per le comparse, è gradito un video in cui viene mostrato un talento particolare, di qualsiasi tipo, che vada dal talento sportivo, artistico o di varietà. Maggiori informazioni sul bando si potranno ottenere attrvaerso la pagina Instagram o Facebook del progetto.

Targata low budget, ma con tanta voglia di sperimentare, la seconda stagione della webserie sarà diretta dalla giovanissima e coraggiosa produttrice Alice Piccioli e dal regista esordiente Alberto Aimo, al debutto dietro la macchina da presa dopo aver recitato nella fortunata serie ligure “Game Of Kings”. “Siamo entusiasti del progetto e non vediamo l’ora di iniziare – affermano i due ragazzi – Siamo partiti da zero, senza budget che non venisse dalle nostre tasche e abbiamo raggiunto un traguardo che non pensavamo mai di toccare. Con Il Mare dei Mostri, puntiamo ancora più in alto.”

La prima stagione è disponibile gratuitamente su YouTube presso il canale “Percy Jackson Web Serie Italia”, mentre tutte le informazioni per il casting sono reperibili tramite le mail sopracitate o sulla pagina Instagram del progetto @pjwebseries.ita.