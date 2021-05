Cassa integrazione, doppio incontro al Ministero del Lavoro per Piaggio e Funivie - IVG.it

Savona. La visita di oggi del ministro Andrea Orlando ha portato i primi risultati sul fronte delle tutele dei lavoratori coinvolti in crisi o vertenze industriali nel savonese.

Per domani, presso il Ministero del Lavoro, la prima video call per la proroga della cassa integrazione straordinaria ormai in scadenza per Piaggio Aerospace: attualmente le maestranze non sono interessate da misure di ammortizzatori sociali, tuttavia, come richiesto dai sindacati questa mattina, è stato chiesto un rinnovo temporale per la fase di transizione con l’ingreesso di un nuovo acquirente – una volta che sarà concluso il bando con la definitiva assegnazione – e in relazione alla fine del regime commissariale.

Più complessa e delicata, invece, la questione di Funivie Spa a Savona: dopo la protesta di lavoratori e sindacati e lo stesso intervento del Prefetto, il ministro Orlando ha convocato in videoconferenza le organizzazioni sindacali per la giornata di mercoledì, alle ore 14 e 30.

Se è vero che la scadenza degli ammortizzatori sociali è prevista per metà novembre, in attesa di trovare una soluzione industriale e produttiva con la ripresa dell’impianto servirà un provvedimento legislativo ad hoc per ottenere garanzie di reddito ai lavoratori, secondo un vero e proprio iter parlamentare.

Considerate le possibili tempistiche, quindi, i sindacati hanno sollecitato un incontro per iniziare prima possibile la necessaria procedura: le risorse saranno attinte dall’area di crisi complessa.

Il presidio dei lavoratori di Funivie

“E’ un piccolo passo, aspettando la convocazione del Ministero dei Trasporti per discutere del futuro dell’impianto funiviario savonese e la nomina del nuovo Commissario per la ricostruzione” affermano le organizzazioni sindacali in merito alla vertenza di Funivie.

“Ricordiamo che l’attuale cassa integrazione di cui stanno usufruendo i lavoratori di Funivie è stata approvata con il decreto Cura Italia del 24 aprile 2020 e scadrà il 14 novembre 2021. Viste tutte le difficoltà che sino succedute per il riavvio dell’impianto e non conoscendo quando si potrà ripartire è indispensabile fin da adesso mettere in sicurezza il reddito dei lavoratori per non arrivare all’ultimo momento, con tutte le conseguenze del caso” concludono i sindacati.