Carcarese, poker di conferme: rimangono Giribaldi, Moresco, Mombelloni e Ferrotti - IVG.it

Carcare. È tempo di altre conferme per l’Olimpia Carcarese che, con largo anticipo, ha già le idee chiare per la prossima stagione.

Il terzo annuncio (dopo Matteo Spozio, Marco Zizzini e lo staff tecnico) riguarda il portiere: continuerà a difendere la porta biancorossa l’esperto Luca Giribaldi, classe 1988, arrivato a Carcare la scorsa stagione.

Davanti a lui, troverà ancora il centrale difensivo Edoardo Moresco, 25enne di grande esperienza anche in campionati maggiori come la Serie D, dove ha militato per tre stagioni.

Non manca all’appello Giorgio Mombelloni, esterno tecnico e veloce che anche la prossima stagione continuerà a cavalcare le fasce laterali del Corrent.

Ultima conferma riguarda il reparto offensivo, con bomber Gabriele Ferrotti pronto a fare esultare i tifosi biancorossi.

“Siamo felici di poter continuare l’avventura in Prima Categoria con questi giocatori che ci hanno dimostrato fin da subito massima disponibilità – commenta il diretto sportivo Edoardo Gandolfo -. A breve arriveranno altre conferme“.