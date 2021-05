Carcare, restyling artistico della sala consiliare per il 400° anno del Collegio delle Scuole Pie - IVG.it

Carcare. Con la “pulitura” del ritratto di Papa Pio IV si è completato il lavoro di costituzione della Quadreria Civica della Sala Consiliare del Comune di Carcare.

Il progetto di restauro e recupero è stato sviluppato dall’amministrazione comunale in programmazione delle celebrazioni per il 400° anno di Fondazione del Collegio delle Scuole Pie (1621-2021).

“Un luogo istituzionale del nostro Comune, la sala consiliare, si è di fatto trasformata e al contempo completata perfezionando la sua identità artistica, arricchendosi di 5 opere d’arte di proprietà comunale, prima diversamente collocate, oggi unite in un unico spazio e fruibili dalla cittadinanza” afferma il sindaco Christian de Vecchi.

Il restauro è stato eseguito dai laboratori artigianali di Claudia Maritano e Claudia Cravero, sotto la direzione della D.ssa Chiara Masi della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio della Regione Liguria, le cornici sono state realizzate dalla Falegnameria Artigianale Luca Pirotti di Carcare. “A loro il plauso collettivo per la pratica professionale dei Valori Artigianali dei restauri artistici, un vero valore aggiunto delle qualità produttive “di nicchia” del nostro territorio Valbormidese” aggiunge il primo cittadino carcarese.

“Ringrazio i finanziatori dell’iniziativa: in primis i cittadini carcaresi e successivamente; l’associazione Aiolfi di Savona nella figura del suo presidente Silvia Bottaro; la famiglia Magnanini-Ferri in memoria del figlio Riccardo Magnanini. Ringraziamenti ancora per l’assessore alla cultura Giorgia Ugdonne che, ha creduto sin dall’inizio nel progetto, al funzionario comunale Fausto Conti e alle dipendenti Veronica Baccino e Tiziana Dodera, collaboratori culturali e amministrativi dell’iniziativa” conclude.

La Quadreria sarà inaugurata nel contesto delle Celebrazioni del 400° anno e resterà aperta al pubblico. Ovviamente sempre visitabile con prenotazione presso gli uffici comunali.

I quadri, realizzati a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, sono opere d’arte degli artisti Liguri, Paolo Gerolamo Brusco e Giovanni Andrea De Ferrari, uno tra i cinque resta un autore ignoto.