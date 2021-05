Carcare, il "Laboratorio Selvaggiastro" di Praellera in mostra con l'altra faccia della pandemia  - IVG.it

Carcare. “L’entusiasmo è un vulcano sul cui cratere non cresce mai l’erba dell’esitazione”.

La frase definisce molto bene la storia del Laboratorio di arte e riciclo della Comunità Praellera, ed è proprio grazie a quell’entusiasmo che si è trovata l’opportunità di guardare il mondo da un’altra visuale, qualcuno ha scritto che l’aquilone pensa che sia il mondo attaccato al filo, ecco! Questo è ciò che il Laboratorio vuole suggerire con l’esposizione nella Galleria commerciale di Carcare, una riflessione sull’importanza di cambiare punto di vista.

Le opere esposte sono il frutto di questo sguardo sulle persone, sulle cose, sui rifiuti che sono recuperati e riciclati in varie forme e sulla pandemia in quanto momento di opportunità e di crescita, utilizzando tutto ciò che abbiamo intorno con particolare riguardo all’ambiente, riconoscendo un valore a ogni cosa, a ogni individuo e al territorio in quanto depositario del percorso e del risultato ottenuto.

La mostra, allestita nell’atrio della Galleria, sarà visitabile tutti i giorni in orario di apertura fino al 16 maggio.