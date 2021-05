Caos mobilità e grandi opere, Bellanova e Paita: "Nuova programmazione e pressing continuo sui commissari" - IVG.it

Liguria. L’emergenza mobilità in Liguria e nel savonese tra i temi affrontati dal vice ministro Teresa Bellanova oggi in visita a Vado Ligure, anche con riferimento alle opere infrastrutturali rimaste ancora sul tavolo e che il territorio attende per uscire dal “blocco” e dall’ “isolamento” che ha gravi conseguenze socio-economiche.

Ieri la presa di posizione, senza precedenti, dei sindaci liguri e savonesi, con la richiesta dello “stato di emergenza” per la grave situazione autostradale e viaria.

Ecco le parole del vice ministro: “Ho già chiamato i commissari delle opere soggette a ritardi: bisogna fare un cronoprogramma che ci vedrà mensilmente impegnati per capire quanti passi avanti si fanno. E se ci sono delle difficoltà come superarle. Ci sono altre questioni aperte legate a disattenzioni del passato, ma ora non dobbiamo focalizzarci nell’attribuire responsabilità ma essere impegnati nel costruire soluzioni adeguate e rapide”.

“E’ chiara la situazione di disagi, i cantieri rallentano il traffico e creano insicurezza per le persone e per il territorio. Non sempre gli investimenti che bisognava fare sono stati fatti e su questo serve molto rigore, mantenendo tuttavia gli impegni sugli interventi necessari” conclude Bellanova.

Dunque un cambio di passa nella “governance” e nella programmazione, secondo il vice ministro, una linea ripresa anche dall’On. Raffaella Paita: “Velocizzare i lavori che si stanno realizzando con troppa lentezza e realizzare dei tratti di Aurelia bis che consentano di avere alternative alla viabilità e mobilità complessiva. In futuro dovesse esserci un incidente o eventi che comportano la chiusura dell’autostrada sono necessarie delle strade e dei collegamenti che possano bypassare una possibile emergenza. Per questo bisogna sbloccare gli interventi sui tratti di Aurelia Bis in tutta la Liguria”.

Il viceministro Bellanova in visita al porto di Vado Ligure

E tra le opere prioritaria: “Realizzare il tunnel della Val Fontanabuona e avere una immediata realizzazione del raddoppio ferroviario del Ponente che grazie al mio interessamento è stata inserita nell’elenco del decreto Semplificazioni che velocizza e sburocratizza il piano infrastrutturale”.

Sul raddoppio ferroviario e sugli interventi ferroviari: “Se non sono inserite nel contratto di programma con Rfi o se non ci sono i finanziamenti è chiaro che non si possono realizzare. Secondo me le norme hanno molto imprigionato la realizzazione delle opere e c’è stata poca attenzione politica negli ultimi anni: per la Liguria vedo ancora le stesse opere che ho lasciato programmate nel 2015” aggiunge Paita.

Una stoccata all’attuale amministrazione regionale, tuttavia: “Non ho governato il territorio ligure e quindi non ho responsabilità personali, ma ora massimo impegno e determinazione come avrei fatto da presidente di Regione” conclude la deputata di Italia Viva.