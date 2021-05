Caos autostrade, Tosi (M5s): "Se le code erano prevedibili perché non è stato comunicato in tempo?" - IVG.it

Liguria. “Lo scorso 9 aprile, a detta della Giunta, si è svolto un incontro per discutere della programmazione dei cantieri in corso in Liguria: in questo arco temporale, quali passi sono stati fatti per informare i cittadini sullo stato dell’arte dei cantieri che ieri hanno letteralmente strozzato la percorribilità autostradale e di conseguenza la viabilità ordinaria?”

A chiederlo è il capogruppo regionale Fabio Tosi, che poi aggiunge: “Cosa vuol dire ‘situazione prevista’? Se era prevedibile, perché di chi di dovere non ha fatto puntuale comunicazione a monte del primo weekend di festa? Magari parte dell’utenza che ieri si è sobbarcata parecchie ore di code in autostrada, con immaginabili disagi, avrebbe potuto scegliere se mettersi in viaggio oppure no. Qui qualcuno o non la racconta giusta, o ha una tempistica che fa acqua”.

“Serve maggiore trasparenza da parte dell’Ente, che a parole dice di aver coperto tutte le basi, ma nei fatti si è fatta cogliere impreparata. Lo sanno in Giunta che ieri sera ci sono volute due ore per percorrere il tratto da Arenzano all’Aeroporto Colombo? Idem tra Chiavari e Genova Nervi. Un delirio!”.

“A questo punto – conclude Tosi -, come M5S abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti: vogliamo sapere il numero delle riunioni che si sarebbero tenute dall’inizio dell’anno con i concessionari autostradali delle tratte liguri. E chiediamo copia dei relativi verbali”.