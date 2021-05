Caos autostrade, Pd: "Nuova legge per esenzione pedaggi automatica con code e lavori" - IVG.it

Liguria. “Su code e disagi per le autostrade liguri è il momento di dire basta: la situazione non è più accettabile. Serve un meccanismo automatico per cui, quando ci sono lavori, ritardi e ripercussioni sulla viabilità scattino direttamente l’esenzione dei pedaggi per gli utenti e penali per le società che non rispettano i tempi di lavoro”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali liguri del Partito Democratico – Articolo Uno dopo l’ennesima giornata da bollino nero per la viabilità sulle autostrade della Liguria.

“Come Pd – sottolinea il capogruppo ligure Luca Garibaldi – presenteremo nei prossimi giorni una proposta di legge regionale da mandare alle Camere per chiedere di istituire questi automatismi. Il Consiglio Regionale può proporre leggi al Parlamento e quindi noi chiederemo di attivare questo meccanismo attraverso una nostra proposta”.

“Non si può più andare avanti con i tavoli di confronto, tentando accordi di volta in volta perché sono una presa in giro. Serve una legge nazionale: cantieri veloci e tempi rispettati, chi non li rispetta paga. E quando ci sono disagi al traffico dovuti al prolungamento dei cantieri o delle ispezioni scatti l’esenzione del pedaggio”.

“Nel frattempo Toti faccia come l’anno scorso con le ordinanze sui cantieri. Lo faccia adesso, perché la situazione sta diventando insostenibile” conclude il consigliere Dem.