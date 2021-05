Caos autostrade, Paita (Italia Viva): "E' un'emergenza che dev'essere affrontata a livello centrale" - IVG.it

Liguria. “Toti convochi anche Trenitalia e le aziende del trasporto su gomma insieme ad Autostrade. I piani per gestire traffico e trasporti devono essere ricalibrati anche alla luce delle criticità che ogni giorno si registrano sulle strade liguri in termini di code e traffico”. Lo afferma il consigliere regionale del gruppo Partito Democratico – Articolo Uno Pippo Rossetti chiedendo l’avvio di una cabina di regia per adeguare i servizi di trasporto in Liguria, dopo l’ennesima giornata nera per la viabilità autostradale.

“Neanche dopo gli ultimi giorni da incubo e la riunione dell’altro ieri tra Regione e Autostrade – spiega Rossetti – si è pensato di riunire ad un tavolo tutti i soggetti compresi Trenitalia e le aziende che si occupano di trasporto su gomma in modo da ricalibrare ad esempio l’offerta dei treni e la loro capienza, alla luce dei disagi alla viabilità autostradale. Il traffico moderno è intermodale, serve mettere insieme ferro e gomma e fare una pianificazione correlata dei lavori previsti sulla rete autostradale, aumentando la disponibilità di treni nelle fasi più intense di cantierizzazione in cui il traffico va in tilt da ponente a levante”.

“Aggiungerei – conclude – che non serve a nulla approvare in consiglio, maggioranza e minoranza, la richiesta al governo di sostituire i treni Thello che portano i passeggeri a ponente con degli Intercity, così come abbiamo proposto con il gruppo, e poi non fare un’azione di programmazione e pressione politica su Autostrade e Trenitalia. Dopo le dichiarazioni della giunta aspettavamo un weekend fluido, siamo entrati nel baratro del blocco infernale”.

A intervenire sul tema anche un altro consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano: “Da mesi ormai percorrere l’A10 è diventato un inferno. Il tratto che collega la nostra intera Regione, da Ventimiglia a Luni, è costellato da cantieri, interruzioni, cambi di carreggiata e oltre che causare innumerevoli disagi per via delle code che raddoppiano i tempi di percorrenza, crea notevole apprensione per la sua poca sicurezza a causa della segnaletica improvvisa e doppio senso di marcia”.

“L’autostrada A10 – sottoline Ioculano – è la via di comunicazione su cui si snoda la maggior parte degli spostamenti tra le Province liguri e vedrà un aumento ulteriore di mezzi in transito in vista della stagione estiva, in quanto via principale per raggiungere località costiere da Lombardia e Piemonte. Non possiamo neppure dimenticare che il pedaggio sulla tratta risulta essere tra i più cari in tutta la rete autostradale italiana e che in vista della bella stagione vi è il ragionevole rischio di ulteriori e più lunghi disagi e code, poiché non ci è dato sapere neppure la tempistica dei lavori sulla tratta”.

“Per tali motivi a inizio settimana ho chiesto alla Giunta regionale, che pure in passato si era espressa pubblicamente a favore di una riduzione dei pedaggi per le tratte interessate da cantieri che causano disagi, se intende attivarsi seriamente per chiedere alle aziende che gestiscono la tratta tale riduzione e per conoscere le tempistiche previste per la conclusione dei lavori sull’A10.

Tutto il gruppo consiliare del PD ha firmato l’interrogazione, che ha dato vita a un ulteriore stimolo per intervenire in modo automatico sulle riduzioni ai pedaggi – attraverso una proposta di legge – ogniqualvolta si verifichino disagi come quelli odierni”.

“Le code e i relativi disagi per chi utilizza le autostrade della Liguria – aggiunge la presidente della Commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita sono un fenomeno ormai così grave ed esteso da travalicare per importanza i confini della regione e rappresentare una vera e propria emergenza nazionale. La situazione è diventata insostenibile”.

“E dire che, nel tentativo di individuare un rimedio ai rallentamenti legati ai cantieri che punteggiano la rete, avevamo anche convocato in Commissione Trasporti i dirigenti di Autostrade. Davanti al disastro di oggi e’ evidente che non resta che ripetere la convocazione. Insieme alla presidente della Commissione Ambiente li richiameremo in Parlamento per trovare una soluzione definitiva dal momento che il problema del traffico ligure – conclude la deputata – è ormai un’emergenza tale da dover essere affrontata a livello centrale”.