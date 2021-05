Caos autostrade, Assoutenti: "Indennizzi agli automobilisti e sospensione dei pedaggi in presenza di cantieri" - IVG.it

Liguria. “Chiediamo che tutti gli automobilisti coinvolti nei disagi odierni siano rimborsati dei costi sostenuti per il pedaggio e indennizzati dei danni subiti. E’ indispensabile poi sospendere del tutto i pedaggi sulla rete ogni volta che lavori, cantieri o altre situazioni rallentino il traffico creando code e ingorghi, lasciando aperti i caselli autostradali”.

E’ questa la richiesta di Assoutenti in seguito alle code che si sono formate in autostrada e sull’Aurelia. “E’ inconcepibile quanto avvenuto oggi in Liguria sull’autostrada, con 13 km di coda sull’A10 a causa di ispezioni presso una galleria e conseguenti immensi disagi per gli automobilisti”.

“Ancora una volta la situazione della viabilità autostradale ligure si dimostra drammatica – afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – la Liguria appare del tutto isolata sul fronte dei trasporti e dei collegamenti in vista dell’appuntamento con la riapertura della stagione turistica, e temiamo che la situazione nelle prossime settimane, con l’aumento delle presenze di visitatori e turisti, possa peggiorare“.

“La Liguria è diventata una vera e propria emergenza nazionale – concludono da Assoutenti -, anche per i suoi collegamenti con la Francia, e chiediamo che il ministro ai trasporti in persona ci metta la faccia e risolva il problema al più presto, assicurando anche il potenziamento della rete ferroviaria”.