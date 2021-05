"Cantare e portare la Croce", anche nel 2021 rinviata la rassegna con i cori negli oratori - IVG.it

Savona. Non si svolgerà nemmeno quest’anno “Cantare e portare la Croce”, la manifestazione promossa dal Priorato diocesano delle confraternite con la Diocesi di Savona-Noli e il Coordinamento delle corali, ormai tradizionale appuntamento del mese di maggio.

La kermesse, dedicata a Gianni Genta e Giovanni Priano, che dal 2010 porta con grande successo negli oratori del territorio la musica e la preghiera dei cori, resta ovviamente ferma a causa della situazione sanitaria come già era successo la scorsa primavera.

“Come prove e concerti i cori sono fermi ormai da mesi, spesso da oltre un anno, alcuni cantori animano lodevolmente la liturgia ed è molto importante, ma ci auguriamo che si possa tornare presto a una piena attività – commenta Marco Gervino, ideatore e direttore artistico della rassegna –. Questa manifestazione è sempre stata costruita sulla voglia di condividere assieme fede, musica e arte, sul grande apprezzamento del pubblico e sull’entusiasmo dei partecipanti: quindi ritroveremo queste emozioni ancora più forti. La promessa infatti è una e semplice: appena l’emergenza sarà finita i cori torneranno a cantare negli oratori per tutti i venerdì di maggio”.

“Anche se oggi le confraternite hanno ripreso un minimo di attività nel rispetto delle norme, siamo costretti a rinunciare a questo bellissimo evento – aggiunge il priore diocesano Antonello Piccone –. In questo mese di maggio ci affidiamo a Maria in attesa di poterci presto incontrare nuovamente per ‘cantare e portare la croce’ con rinnovato desiderio di stare insieme”.