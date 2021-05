Il Consiglio direttivo del Comitato Regionale Liguria ha deliberato gli obblighi di impiego dei calciatori di prestabilite fasce d’età per la stagione sportiva 2020/2021.

Eccoli nel dettaglio:

Eccellenza e Promozione

1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi

1 calciatore nato dal 01.01.2001 in poi

1 calciatore nato dal 01.01.2002 in poi

Prima Categoria

1 calciatore nato dal 01.01.2000 in poi