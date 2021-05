Vaccino Covid, settimana intensa ad Alassio Salute: 130 seconde dosi e 250 nuove prenotazioni - IVG.it

Alassio. “Ci hanno confermato 13o seconde dosi vaccinali, ma alle 23 di domani sera si aprirà uno slot per 250 prenotazioni per nuove dosi di vaccino per la giornata di martedì 1 giugno”. Francesco Bogliolo, responsabile di Alassio Salute, illustra così il programma delle vaccinazioni della settimana.

“In attesa di avere nuove conferme da parte della Regione Liguria e dell’Asl – spiega – abbiamo già vaccinato circa duemila persone. Questa settimana avremo i cosiddetti richiami vaccinali, la seconda dose, per chi ha ricevuto la prima nell’aprile scorso”.

“Ma domani sera (lunedì 31 maggio) alle 23 sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it si aprirà uno slot per 250 nuove somministrazioni di Astrazeneca. Se accadrà come la scorsa settimana, ci sarà nuovamente un tutto esaurito in poche ore”.