Calice Ligure, prorogato il servizio d'ascolto gratuito fino a fine maggio - IVG.it

Calice Ligure. Il Comune di Calice Ligure ha prorogato fino alla fine di maggio il servizio di ascolto e supporto psicologico gratuito, pensato per “venire incontro a coloro che percepiscano disagi causati da questo difficile periodo di emergenza sanitaria”.

A comunicarlo è il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi. I destinatari sono gli abitanti di Calice (bambini, adolescenti, adulti e anziani) che si trovano a dover far fronte al disagio psicologico legato alla pandemia da Covid e superare il senso di isolamento, la difficoltà a tornare alla socialità e i problemi legati alla vita quotidiana.

Lo sportello è aperto il martedì dalle 16.00 alle 19.00 e il giovedì dalle 9.30 alle 12.00. Consiste in un colloquio in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio e della Privacy o in un colloquio a distanza attraverso una videochiamata. Per usufruire del servizio è necessario prendere appuntamento per cui sono disponibili il numero di telefono (3355291828) e l’indirizzo mail (elisa.cavallini@ordinepsicologiliguria.it) della dottoressa Elisa Cavallini.