Calcio, Mixed Zone: la puntata del 12 maggio - IVG.it

Tra sabato 8 maggio e domenica 9 maggio si è giocata la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. Tris di sconfitte per le squadre liguri: lo Spezia è stato battuto dal Napoli per 1-4, la Sampdoria ha ceduto per 5-1 sul campo dell’Inter, il Genoa è stato superato a domicilio dal Sassuolo per 1-2.

Domenica 9 maggio si è disputata la sesta giornata del campionato regionale ligure di Eccellenza. Tra le altre, la Cairese ha pareggiato 1-1 sul terreno del Varazze Don Bosco; la Sestrese ha regolato per 2-1 l’Angelo Baiardo, l’Albenga ha impattato 1 a 1 in casa del Finale.

Alessandro Grandoni, allenatore dell’Albenga, Leonardo “El Pitu” Pastorino, attaccante della Cairese, e Sedki “Teddy” Akkari, attaccante della Sestrese, commentano quanto è avvenuto sui vari campi nel fine settimana appena trascorso.