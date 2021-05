Cairese, Sergio Soldano: "I ragazzi l'hanno affrontata con lo spirito giusto" - IVG.it

Sestri Levante. La Cairese, forte del successo dell’andata per 3 a 0, non ha abbassato la guardia e si è ripetuta con lo stesso risultato ai danni del Rivasamba, legittimando la qualificazione alle semifinali playoff.

Sergio Soldano, anche oggi in panchina al posto dello squalificato Mario Benzi, commenta: “Dopo il passo falso contro il Finale, match che dobbiamo ancora andare a rivedere, siamo andati con mister Benzi ad individuare dove abbiamo sbagliato: se era un problema di modulo di gioco o di approccio. I ragazzi hanno dimostrato di essere un gruppo molto serio, per prima cosa sono andati a lavorare sull’approccio e così è arrivata una vittoria in casa contro una squadra giovane che gioca molto bene come il Rivasamba. Anche qui si pensava di poter avere una flessione e invece non c’è stata: l’abbiamo affrontata come si devono veramente affrontare queste partite, infatti il risultato ci dà ragione”.

Il tecnico elogia la squadra per le qualità messe in mostra: “È una squadra che ci sa fare col pallone tra piedi: ha giocatori di talento e giocatori di esperienza e lo dimostra. Infatti quando si va oltre o non c’è quello spirito giusto, si va in difficoltà. Però se la Cairese gioca il pallone, sa il fatto suo”.

Oggi si è vista una prova di maturità da parte del giovane Luca Moretti, impiegato come terzino e poi passato a fare il centrale quando è uscito Boveri. Soldano, responsabile tecnico del settore giovanile della società, commenta con soddisfazione: “In questo momento dobbiamo dire che Luca sta giocando come un veterano. In questo momento non è più un giovane, ma un ‘vecchio’: mi fa molto piacere perché ci tengo tantissimo. Me lo ricordo nella scuola calcio, come suo fratello e tanti altri: il settore giovanile si conferma ancora una volta un investimento”.