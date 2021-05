Cairese, Mario Benzi: "La prestazione c'è stata, domenica cercheremo di vincere per arrivare primi" - IVG.it

Cairo Montenotte. La Cairese esce con un punto dalla trasferta sul campo del Varazze. I padroni di casa si sono portati in vantaggio sul limitare del primo tempo. I gialloblù hanno pareggiato in apertura di ripresa grazie ad un tocco sotto porta di Pastorino.

Mario Benzi, allenatore gialloblù, commenta così a fine partita: “Nel primo tempo, probabilmente, ho sbagliato io a giocare in una certa maniera e forse la squadra non era pronta per farlo. Abbiamo faticato un po’, anche se mi sembra che sia un periodo poco fortunato: hanno fatto un tiro e hanno fatto gol, non ne hanno fatti di più. Nel secondo tempo abbiamo giocato a una porta e poi chiaramente abbiamo avuto le occasioni. Non c’è stato quel pizzico di fortuna che a volte hai, a volte no: ci sono stati qualche rimpallo, qualche occasione che non abbiamo sfruttato bene. Però nel secondo tempo la squadra ha giocato; continuiamo a mantenere la nostra imbattibilità, sapevamo che non era facile e quindi da quel lato la squadra ha reagito, ha corso, ha giocato. Forse nel primo tempo potevamo giocare meglio, però probabilmente anche io posso aver sbagliato qualcosa”.

“La prestazione della squadra c’è stata – conferma il tecnico -. In queste partite non devi prendere gol, perché noi abbiamo le qualità per poter far male. Però alla fine di tutto ci può stare, sono quelle partite in cui hai tutto da perdere e niente da guadagnare, eravamo già qualificati. Inoltre faceva caldo, però non troviamo scuse. Probabilmente potevamo fare meglio nel primo tempo, anche se abbiamo avuto la traversa e l’occasione di Saviozzi, abbiamo fatto abbastanza. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, va bene. Ci prendiamo un punto, nei playoff ci siamo, cerchiamo domenica di fare ancora una partita importante e poi vediamo chi ci capita”.

Un pari che consente ai gialloblù di rimanere in seconda posizione. Domenica prossima, al “Brin”, contro la capolista Finale, servirà vincere per classificarsi primi nel girone. “Cercheremo di vincere questo girone perché vogliamo vincere sempre, però poi delle volte trovi l’avversario come oggi, magari un po’ troppo ostruzionistico. Credevo si giocassero un po’ di più la partita, però ognuno gioca come vuole – conclude Benzi -. Di sicuro cerchiamo di vincere per arrivare primi“.