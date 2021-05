Cairese, Alberto Moraglio: "Questa sconfitta deve darci rabbia agonistica per la prossima partita" - IVG.it

Cairo Montenotte. Nei “due campionati” di questa atipica stagione di Eccellenza 2020/2021 la Cairese non aveva mai perso: imbattuta sia nel primo, interrotto dopo una manciata di giornate ad ottobre, sia nel secondo. A porre fine alla striscia positiva dei gialloblù è stato il Finale, che si è imposto in Val Bormida per 2 a 0.

Oggi tra i pali della Cairese non c’era Alberto Moraglio, infortunato, “Oggi sono stato fuori a scopo precauzionale perché domenica ho preso una dura sul quadricipite – spiega -. Purtroppo l’ematoma non è uscito subito, quindi si è insediato sotto il muscolo: è stato un po’ più complicato di quello che sembrava all’inizio però la precauzione ha preso il sopravvento, quindi la settimana prossima ci rimettiamo in pista“.

La squadra gialloblù oggi non ha brillato. “Sicuramente la prestazione è stata un po’ al di sotto; è inutile dirlo perché comunque quando perdi in casa qualche cosa da recriminare a livello di prestazione ci deve assolutamente essere. Dobbiamo essere bravi a resettare perché comunque ci siamo guadagnati questa qualificazione. Avevamo la possibilità di permetterci qualche passo falso, ma perdere in casa fa assolutamente sempre male. Però dobbiamo essere bravi, come tutti i giocatori di esperienza, a tenere alto il morale perché si riparte subito domenica prossima con un obiettivo che abbiamo raggiunto. Fa male – conclude il portiere cairese -, però dobbiamo essere bravi a trasformare questa rabbia in rabbia agonistica per la prossima partita“.