Cade sugli scogli della Caprazoppa, soccorsa dai vigili del fuoco - IVG.it

Finale Ligure. Brutta disavventura, oggi pomeriggio, per una signora che si è infortunata durante sugli scogli a Finale Ligure, nell’area della Caprazoppa.

Secondo quanto riferito dai soccorritori la donna aveva deciso di fare una passeggiata sugli scogli nella zona del campeggio sotto le ex aree Piaggio. Nel corso del suo giro, però, per cause ancora da chiarire è caduta e si è fatta male a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a recuperare la donna ferita. E’ stata portata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.