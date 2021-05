Bus e mezzi pesanti, controlli della polizia stradale: in Liguria sanzionati 140 veicoli su 250 - IVG.it

Liguria. È di 140 sanzioni su 250 veicoli controllati in una settimana dalla polizia stradale sulle autostrade delle quattro province liguri il bilancio dell’operazione Truck and bus che si è svolta a livello nazionale nella settimana dal 10 al 16 maggio con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza. Durante le giornate di controllo gli agenti hanno proceduto alla verifica dello stato psico fisico dei conducenti, del rispetto dei limiti di velocità, della normativa in materia di trasporto di merci pericolose e di tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto.

Delle 140 multe elevate, 20 hanno riguardato il mancato rispetto dei limiti di velocità, 20 la normativa sui tempi di guida e riposo, due l’eccedenza di carico e 3 ì il trasporto di merci pericolose.

Obiettivo della campagna di controlli, spiega una nota della Polstrada, è sviluppare la coscienza e la consapevolezza da parte di tutti i conducenti di tale categoria di veicoli sull’importanza del rispetto delle prescrizioni del codice della strada e della normativa europea sull’autotrasporto per garantire la sicurezza della circolazione stradale.