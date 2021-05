Buoni spesa, dal Comune di Varazze il via al terzo bando per chi è in difficoltà - IVG.it

Varazze. Per le persone che si trovano in difficoltà, in questo periodo di emergenza dovuta al Covid, da oggi e fino al prossimo 25 maggio sarà possibile aderire al terzo bando per i buoni spesa alimentari e di prima necessità messo a disposizione dal Comune di Varazze.

L’importo complessivo è di oltre 33 mila euro. I buoni saranno erogati a famiglie che si trovano in stato di effettivo bisogno. L’istanza potrà essere presentata fino alle ore 12 del 25 maggio.

Sul sito del Comune è possibile consultare tutti i dettagli del bando.