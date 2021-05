Borgio Verezzi, consegnata la bandiera verde alla scuola primaria e secondaria di primo grado - IVG.it

Borgio Verezzi. E’ stata consegnata la bandiera verde alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Borgio Verezzi da parte della FEE Liguria rappresentata dalla vice presidente sig. Savastano.

Al riconoscimento erano presenti gli alunni che hanno realizzato il progetto, la dirigente scolastica dr. Giuseppina Manno, i docenti responsabili del progetto: il prof. Micheli (scuola media) e l’ins. Nadia Pesce. Per l’ amministrazione comunale erano presenti l’assesore Pier Luigi Ferro e la vicesindaco Maddalena Pizzonia.

Il progetto realizzato, prevedeva nell’ambito dell’educazione ambientale, per la scuola primaria un particolare lavoro sugli ecosistemi di acqua dolce per verificare lo sviluppo degli anfibi (rana e rospi) dalla fase embrionale alla fase adulta. Gli alunni della scuola secondaria hanno portano avanti un percorso di monitoraggio del litorale marino rilevando la variabilita’ della larghezza dell’arenile, nonche’ la quantita’ dei rifiuti che nei diversi periodi si accumulano sulla spiaggia, oltre a svolgere un prezioso lavoro di pulizia degli arenili.

E’ stato anche predisposto una eco-bacheca con la quale gli alunni informano sui corretti comportamenti che ogni persona dovrebbe attenere quando frequenta la spiaggia.

Particolare soddisfazione e’ stata espressa dai componenti l’amministrazione Comunale ( vicesindaco Maddalena Pizzonia e Assessore Pier Luigi Ferro) che hanno affermato che progetti come questi danno credibilita’ alla scuola e lavori come quello realizzato sono mezzi importanti per valorizzare la natura; hanno anche auspicato che tali iniziative possano proseguire nel futuro.