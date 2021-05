Borghetto, la Soprintendenza boccia la Panchina del cuore: “Disturba lo sguardo verso il mare” - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. In effetti non si può non essere stupiti, molto stupiti, assieme al sindaco Giancarlo Canepa, per il fatto che la Soprintendenza abbia bocciato la Panchina del cuore che il Comune intendeva sistemare prima dell’estate in piazza Pelagos.

Che cosa turba i sonni dei supremi tutori del nostro patrimonio? Sostengono tra l’altro che la panchina costituirebbe “forte disturbo alle visuali tutelate verso il mare e verso l’Isola Gallinara”. Ma che cosa significa? Pazienza parlare di un luogo da tutelare, potrebbe starci, ma addirittura sarebbe da tutelare uno sguardo verso il mare? Non possiamo guardare dove ci pare e piace?

Ora, la Panchina del cuore può piacere o no (tra l’altro c’è l’idea di creare un circuito, che rappresenti un’attrazione turistica, tra tutti i centri che diventino Luoghi del cuore), ma certamente non spetta alla Soprintendenza intervenire, almeno se i termini sono questi. Già, la Soprintendenza. Un ente a volte prezioso, a volte utile, a volte dannoso.

Il sindaco Canepa, forse sbollita la rabbia, si è già rimesso al lavoro, e chiederà pure un incontro alla Soprintendenza (guardiamoli negli occhi, questi signori o queste signore) per capire e “trovare una soluzione”. Che pazienza, sindaco. Coraggio.