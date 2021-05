Bit Digital 2021: museo diocesano e Golf Club Garlenda presentano Golf Nature&Culture Italian Riviera - IVG.it

Provincia. E’ stata presentata, in anteprima, al vescovo Guglielmo Borghetti la proposta per il segmento family experience, che unisce golf e cultura, con al centro i percorsi culturali del museo diocesano e del battistero paleocristiano di Albenga, che sarà promossa durante gli incontri con i tour operator all’evento fieristico milanese dalla struttura marketing della Foresteria Hotel Golf club Garlenda.

Il concept Golf Nature & Culture Italian Riviera unisce l’avvicinamento al golf, per l’intera famiglia, con un soggiorno nella Foresteria del Club di Garlenda abbinato a proposte culturali uniche come la visita al Museo Diocesano e Battistero Paleocristiano di Albenga. Il nuovo prodotto esperienziale, predisposto dal marketer Franco Laureri e dallo staff del Museo Diocesano Elena Fossati e Gianmaria Mandara, permetterà di vivere appieno l’atmosfera british del golf club Garlenda, realizzato nel 1965 dagli architetti inglesi John Morrison e John Harris, e approcciarsi al “green” nel campo pratica sotto la guida dei maestri Giulio Girardi, Lucio Merlino e Andrea Zanini.

Si tratta di una proposta personalizzabile che permette di abbinare, al pacchetto base, la scuola di cucina ligure, il whalewatching e l’offerta outdoor di Garlenda e delle valli che la circondano: dai sentieri per l’hiking e le mountain bike alle palestre di roccia. Questa partnership tra Museo Diocesano di Albenga e il Golf Club Garlenda s’inquadra nell’ambito del piano della Federazione Italiana che si propone di valorizzare l’enorme patrimonio storico, artistico e paesaggistico del “Bel Paese” per rilanciare l’offerta delle nostre strutture golfistiche nel mondo. Nei suoi obiettivi, come nel concept promosso da Garlenda e dal Museo Diocesano di Albenga, vi è quello di “comunicare la proposta dell’Italia e dei suoi campi da golf come una moderna integrazione dell’offerta golf con cultura – enogastronomia – wellness – mare”.

L’importanza della proposta culturale è assicurata dal prestigio del Museo Diocesano e Battistero Paleocristiano di Albenga i quali costituiscono uno straordinario patrimonio di arte, fede e cultura lungo 1600 anni. Nel cuore della città storica, nell’antico Palazzo Vescovile, è conservata un’ampia collezione di opere d’arte tra cui la Decollazione di Santa Caterina d’Alessandria, tela dell’artista seicentesco bolognese Guido Reni, una copia coeva del San Giovanni Battista del Caravaggio e tante altre opere tutte da scoprire. La visita si completa con l’ingresso al Battistero, il monumento paleocristiano più importante della Liguria e tra i più significativi in Italia. “La collaborazione tra Museo Diocesano di Albenga e Golf Club Garlenda – sottolinea il direttore Don Mauro Marchiano– apre nuove prospettive per future alleanze tra la Diocesi e i privati. Una visione capace di capitalizzare le rilevanze storico-artistiche con quelle paesaggistiche, enogastronomiche e sportive, ai fini del sistema turistico territoriale”.

Alla presentazione del progetto: S.E.R. Mons. Guglielmo Borghetti, il Direttore del Museo Diocesano Don Mauro Marchiano, il Club Manager Bruno Olivetti, i maestri di golf Lucio Merlino, Andrea Zanini e Giulio Girardi, lo staff del Museo Diocesano e Battistero di Albenga Elena Fossati e Gianmaria Mandara, la famiglia Macheda in qualità di nuovi gestori della foresteria-ristorante interna al golf, il Professor Franco Laureri e il video maker Mino Amandola.