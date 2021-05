Baseball, la Cairese festeggia il ritorno in campo: apertura dedicata agli Under 12 - IVG.it

Cairo Montenotte. Finalmente si torna in campo. Per il Baseball Club Cairese domenica 9 maggio è partita ufficialmente la stagione 2021 con il campionato nazionale Under 12.

Sul diamante di Cairo si sono affrontate le compagini dei Rookies di Genova ed i padroni di casa della Cairese. Tante le novità nelle file valbormidesi, a partire dallo staff che vede Bellino e Sechi coinvolti in prima persona, fino ad arrivare alla folta rosa di innesti provenienti dal minibaseball (oltre il 60%) al loro esordio nella categoria.

Veniamo alla formazione partente: Bogliolo sul monte supportata da Malatesta dietro al piatto, Achille Gabbani in prima base, Ponzone in seconda base, Giacomo Sechi in terza base, Parodi in interbase, in campo esterno De Bon, Alice Pacenza e Fabio Baccino.

La partita, equilibrata, ha alternato momenti di incertezza a belle giocate dando molte indicazioni ai tecnici che dovranno lavorare duramente per recuperare il tempo perso dallo stop pandemico; l’importante, però, era tornare a giocare. Come da copione ormai conosciuto e previsto dal regolamento si cambiano le batterie con Fabio Baccino dietro al piatto e Bogliolo a lanciare ed inserendo in campo esterno Beltrame, Giulio Sechi e Aiace in seconda. Nel corso della gara hanno trovato spazio anche gli esordienti Manuel Baccino, Diaconu, Barbero, Lenzi, Ascanio Gabbani e Ricci. Risultato finale: Cairese batte Rookies 17 a 15.

Domenica 16 maggio, alle ore 10,30, nella seconda giornata, ancora a Cairo, si affronteranno i biancorossi e la compagine dei Cubs di Albisola

Battesimo del campo anche per la formazione seniores e Under 18 che hanno calcato il campo di Sanremo in una utilissima partita di allenamento dove si sono finalmente provate soluzioni per il campionato ormai imminente.

Positivo il commento del tecnico Simone De Bon: “Come era prevedibile immaginare c’è molto da lavorare ma non sono mancate le indicazioni positive, soprattutto nel reparto lanciatori dove si sono susseguiti Baisi, Gandolfo, Berretta, Castagneto e Andrea Torterolo che hanno fornito una prestazione soddisfacente. Mentre in attacco siamo ancora un po’ in ritardo, sono apparsi in buona forma Ceppi e Garra con due valide a testa seguiti da Davide Torterolo e De Bon. Complessivamente come prima esperienza è stata positiva e mi è piaciuto molto l’approccio con cui abbiamo gestito le rotazioni e le sperimentazioni”.

La società è ancora in fase di assestamento dopo la notizia che il tecnico Arnoldo Rafael è sempre bloccato a Cuba e non sa se riuscirà ad arrivare per il campionato, e, pur sperando in un suo arrivo, sta cercando soluzioni alternative.

L’Under 18 giocherà giovedì 20 maggio a Cairo contro il Fossano. Domenica 23 maggio esordio per la squadra di Serie C, in casa contro il Sanremo.

Domenica 16 maggio alle ore 14, a Finale, toccherà agli Under 15, che poi la domenica successiva saranno di scena a Torino contro i Grizzlies.

La formazione Under 12

Il tecnico De Bon che dà le ultime informazioni