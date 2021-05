Baseball, la Cairese comincia la Serie C con una secca sconfitta nel derby ligure - IVG.it

Cairo Montenotte. Inizia con il derby con il Sanremo il campionato nazionale di Serie C dei biancorossi. La Cairese si schiera con Baisi sul monte, Marenco ricevitore, in prima Berretta, Sulsenti e Bellino cerniera centrale, nell’angolo caldo Bloise e in campo esterno Ferruccio, Ceppi e Bonifacino; chiude il line up Andrea Torterolo battitore designato.

Partita piacevole ed equilibrata sino al sesto inning, ma a nulla è valsa la prova superlativa di Baisi che non concede punti e chiude le sue sei riprese con la Cairese in vantaggio per 1 a 0. Al settimo Gandolfo sul monte non trova la concentrazione ed è travolto dalle valide dei biancoazzurri che segnano sette punti e in un attimo la gara, fino a quel punto equilibrata, si trasforma in tempesta. Il coach De Bon cerca di arginare mandando sul monte Castagneto, ma l’urto è troppo forte e le mazze valbormidesi non reagiscono e restano mute. Solo sul finale l’inserimento dei giovani Davide Torterolo, Bussetti e Buschiazzo lascia intravedere una tiepida reazione.

Risultato finale 10 a 1 per gli ospiti. Fortunatamente per la Cairese domenica ci sarà un turno di riposo: ci sono due settimane per resettare e ripartire.

Parte con una sconfitta anche l’avventura dell’Under 15 nel campionato nazionale, che si consuma allo stadio Passo Buole di Torino tirato a lustro per gli Europei che di disputeranno a settembre. I biancorossi si schierano con Rozio dietro al piatto, Bruno sul monte, Giuria in prima, in seconda Bogazzi, Garra interbase, in terza Mascarino e all’esterno Chiarlone, in campo esterno al centro Petianu a sinistra mentre a destra si sono alternati Bogliolo, Baccino e Gabbani dimostrando buona concentrazione.

I Grizzlies fanno loro il risultato, anche se in verità i cairesi partono bene segnando tre punti subito: valide di Giuria, Mascarino e Rozio poi il doppio di Bogazzi che spinge tutti a punto. Ma i problemi in questa fase sono sicuramente difensivi e si cercano soluzioni per sopperire alle defezioni che tra quarantene preventive ed infortuni continuano a penalizzare i giovani under 15. Infatti si rendono necessarie un paio di riprese per trovare soluzioni, ma intanto i piemontesi allungano e nella quinta ripresa il punteggio è di 8 a 5 per i padroni di casa.

Nel corso della gara si sono alternati positivamente sul monte Chiarlone che ha rilevato Bruno e a chiudere Mascarino con un k autoritario. Da segnalare anche la bella valida da tre basi di Rozio, trascinatore in attacco, mentre Garra dietro al piatto ha dato importati indicazioni per il futuro.

“Stiamo crescendo e si stiamo sperimentando soluzioni che ci renderanno più competitivi. I ragazzi stanno reagendo bene nonostante il disagio del momento, siamo fiduciosi” è il commento positivo del tecnico cairese.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri.

Sabato 29 maggio

Under 18 sul diamante di Avigliana alle ore 15,00 Rebels – Baseball Club Cairese

Domenica 30 maggio

Under 15 sul diamante di Cairo alle ore 10,00 Baseball Club Cairese – Fossano Baseball

Under 12 sul diamante di Genova alle ore 10,30 Rookies – Baseball Club Cairese

La formazione seniores durante un time-out

La formazione Under 15

Il saluto nello stadio di Torino

La bella battuta di Bogazzi da tre punti