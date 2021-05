Baseball Club Cairese, successo nell'Under 12 sui Rookies al termine di un'avvincente sfida - IVG.it

Cairo Montenotte. Il Baseball Club Cairese, nei giorni scorsi, è sceso in campo con i giovani: Under 12 e Under 15.

Seconda giornata del campionato nazionale Under 12: sul diamante di Cairo si presenta la formazione dell’Albisole Cubs. La Cairese si dispone con Bogliolo sul monte, Malatesta dietro al piatto, Achille Gabbani in prima base, Fabio Baccino in seconda base, Giacomo Sechi in terza base, Parodi in interbase, in campo esterno De Bon, Alice Pacenza e Lenzi, sostituiti poi da Ponzone, Beltrame, Ricci, Giulio Sechi e Azzurra Pacenza.

La gara inizia in salita per i padroni di casa. I rivieraschi, alla fine del secondo inning, conducono 5 a 3 grazie alle valide di Punturieri, Giusto e Resca. I Cubs non mollano e nella terza ripresa segnano ancora ma i biancorossi reagiscono e accorciano le distanze: il punteggio vede ancora gli albisolesi in vantaggio per 9 a 7.

Si intuiscono i primi segni della rimonta e il bel fuoricampo di Gabbani ne è il primo segno. Le ultime due riprese sono per la Cairese con ancora Gabbani protagonista sul monte: cinque le sue eliminazioni al piatto mentre in attacco pesano le valide di Aiace, Bogliolo, De Bon, Minetti e Diaconu.

Una sfida bella ed equilibrata, vivace con punteggio sempre in bilico fino alla fine, con la Cairese vittoriosa per 13 a 9, ma, soprattutto, partita ben interpretata dai piccoli protagonisti di entrambe le formazioni, moltissimi al primo campionato agonistico.

Prossimo impegno per i biancorossi: domenica 30 maggio a Genova contro i Rookies alle 10,30.

Primo test per la formazione Under 15 che sul diamante di Finale Ligure incontra in amichevole il Sanremo: come tutti in questa annata si paga lo scotto di non aver potuto allenarsi in palestra. La Cairese si presenta con Bruno sul monte coadiuvato da Rozio dietro al piatto, in prima Giuria, Garra interbase, Chiarlone esterno centro, Mascarino new entry in terza base; all’esordio anche Bogazzi in seconda base e Petianu a sinistra, mentre a destra si alterneranno gli under 12 Pacenza, Baccino e Bogliolo per sopperire alle assenze dell’ultimo minuto.

Positiva complessivamente la prestazione a partire dal comparto lanciatori: sul monte si sono susseguiti il partente Bruno e di seguito Mascarino, Garra e Chiarlone che, in totale, hanno concesso solo tre punti collezionando quindici eliminazioni al piatto. Ottimo l’esordio di Rozio nel difficile ruolo del ricevitore in una sostituzione, all’ultimo minuto, dell’infortunato Poddine. Positive indicazioni vengono anche da Bogazzi e Petianu al loro debutto in categoria; importanti le conferme di Garra, Mascarino, Giuria e Bruno che hanno messo a disposizione della squadra la loro esperienza soprattutto in fase offensiva.

Soddisfatti i tecnici valbormidesi, non tanto per la vittoria che in amichevole poco conta, quanto per l’approccio alla partita che ha visto tantissimi giocatori all’esordio; tutto ciò fa ben sperare per il futuro, pur con molto lavoro da fare durante gli allenamenti. Infine, degnissima di nota la buona prova di Pacenza, Baccino e Bogliolo che convocati nella categoria superiore si sono fatti trovare pronti segnando un punto a testa.

Prossimo appuntamento l’impegnativa trasferta a Torino, nello stadio che ospiterà i campionati europei a settembre, contro i Grizzlies Torino.

Di seguito il calendario dei prossimi incontri.

Giovedi 20 maggio

Under 18 diamante di Cairo Montenotte ore 16,30 Baseball Club Cairese- Fossano Baseball

Domenica 23 maggio

Under 15 stadio Passo Buole di Torino ore 10,30 Grizzlies Torino – Baseball Club Cairese

Serie C diamante di Cairo ore 15,00 Baseball Club Cairese – Sanremo Baseball

La formazione Under 12 al saluto

La formazione Under 15

Il tecnico De Bon che dà le ultime informazioni