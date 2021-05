Barca demolita a Celle, il sindaco replica alle accuse: "Costi troppo alti. Perché non se la sono tenuta?" - IVG.it

Celle Ligure. Botta e risposta sul caso della barca ecologica demolita. Arriva secca la replica del primo cittadino tirato in ballo, anche se non direttamente, da Franco Abate definitosi amareggiato per la sorte dell’imbarcazione che il Comune ha rifiutato dopo che l’ex Consorzio Promotur gli aveva proposto di tenerla gratuitamente.

“Ovviamente prima di dare una risposta – afferma il sindaco Mordeglia – abbiamo fatto fare una perizia sull’imbarcazione per vedere se potevamo prenderla noi”.

Caterina Mordeglia continua “Purtroppo quella barca necessitava di interventi costosi perché era veramente mal ridotta. In condizioni pessime. È per questo che non abbiamo accettato”. Una questione di soldi, quindi.

Poi prosegue piccato, il primo cittadino: “Se la barca era un simbolo così importante da conservare, mi chiedo, come mai non se la sono tenuta e non hanno provveduto a metterla a posto loro?”.