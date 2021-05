Balestrino 2021, Massimiliano Zunino lancia la sua candidatura a sindaco: "Pronti a dare nuova vita al territorio" - IVG.it

Balestrino. E’ Massimiliano Zunino, 52enne agente della polizia locale di Borghetto Santo Spirito, il primo candidato alla carica di sindaco di Balestrino. E’ alla guida della lista civica “Balestrino Rinasce”.

Il gruppo si propone di “dare nuova vita al nostro paese, da troppi anni reso immobile da amministrazioni sorde ai reali bisogni del territorio e dei residenti”. Proprio per questo “il simbolo di questa lista racchiude nel cerchio la fenice, simbolo di rinascita per antonomasia, e il castello, simbolo della forza del paese. Proprio come la fenice intendiamo far rinascere il nostro territorio, le sue frazioni, i suoi paesaggi”.

Secondo Zunino ed i suoi colleghi di lista, il borgo dei Del Carretto “offre tesori mai valorizzati, è ora di condividere le idee, di rimboccarsi le maniche e di dare a questa terra la giusta visibilità; la dimensione ‘umana’ del paese, unita all’utilizzo della tecnologia e alle opportunità che sempre più si presentano attraverso il turismo ecologico, non possono far altro che portare benessere e lavoro. Questi gli intenti di questa lista, far rinascere Balestrino attraverso le sue peculiarità, senza snaturare la sua dimensione e vivibilità”.

Zunino aveva già ricoperto il ruolo di consigliere comunale di maggioranza della prima amministrazione del sindaco uscente Gabriella Ismarro.

Sindaco uscente che, al momento, non ha ancora sciolto le proprie riserve circa il proprio futuro. L’attuale primo cittadino, infatti, avrebbe la possibilità di correre per il suo terzo mandato consecutivo, ma ad oggi non è ancora dato sapere con certezza se si ripresenterà ancora o se, al contrario, lascerà spazio ad altri. Come magari a Stefano Saturno, vice sindaco della cittadina.