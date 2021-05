Autostrade, viadotti sulla A12 riaperti ai mezzi pesanti in entrambe le carreggiate - IVG.it

Liguria. Sono stati riaperti in queste ore al traffico dei mezzi pesanti entrambi i viadotti Valle Ragone, sulla A12, dopo gli interventi di messa in sicurezza portati a termine nel fine settimana. Contestualmente sono ripresi dunque i pedaggi ordinari sulla tratta tra Sestri Levante e Lavagna-Chiavari.

La circolazione dei trasporti sopra le 3,5 tonnellate è quindi ripresa in entrambe le direzioni di marcia su entrambe le due carreggiate a doppia corsia. Rientrata quindi l’emergenza scattata lo scorso martedì quando i tecnici del Mims, guidati dal super perito Placido Migliorino, avevano imposto delle limitazioni di carico sulle infrastrutture, insieme ad Aspi, per verificare la rispondenza delle strutture ai parametri previsti nella normativa per la realizzazione di nuove opere.

I lavori di adeguamento normativo erano stati attivati alle 22.30 del 12 maggio scorso, consentendo il transito a tutti i mezzi, leggeri e pesanti, in entrambe le direzioni sulla carreggiata ovest già dalla mezzanotte di venerdì 14 maggio, in anticipo di un giorno sui tempi previsti. In totale, si è trattato di circa 60 ore di lavoro, con l’impiego di 35 maestranze tra operai e tecnici, 2 By-Bridge, un escavatore con demolitore, un camion gru e 8 furgoni.

Il caso dei viadotti Valle Ragone ha sollevato però anche altre questioni per quanto riguarda la programmazione e l’esecuzione di interventi migliorativi sullo stato manutentivo delle opere legati all’applicazione delle nuove linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici applicate alla sorveglianza di ponti e viadotti: per evitare nuovi casi ‘in corsa‘, Aspi propone di utilizzare i tavoli tecnici di confronto già attivati con il Consiglio superiore.