Autostrade, in A10 rimosse deviazione di carreggiata tra Varazze e Albisola e chiusure degli svincoli di Celle - IVG.it

Autostrade. E’ in corso di conclusione il piano di smobilitazione dei cantieri programmati, che è scattato regolarmente dalle 14 di oggi e si concluderà alle 6 di lunedì prossimo.

Nel dettaglio, in A10 sono state rimosse una deviazione di carreggiata (tra Varazze e Albisola) e due chiusure degli svincoli di Celle (uscita da Genova ed entrata per Savona). Inoltre, in A12 sono state disinstallate le tre deviazioni di carreggiata tra Nervi e Recco, tra Rapallo e Chiavari e tra Lavagna e Sestri Levante; in A7 sono state rimosse due cantierizzazioni in carreggiata Sud. In A26 è stata disinstallata la deviazione di carreggiata tra Masone e il Bivio A26/A10, mentre si sta concludendo la rimozione della deviazione tra Ovada e Masone, con contemporanea pulizia della piattaforma.

A valle dell’incontro di mercoledì con gli enti territoriali, la deviazione tra Lavagna e Sestri Levante verrà rimossa nella prima mattina di domani, ed è previsto entro il primo pomeriggio la riapertura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria nella galleria Provenzale, a seguito delle ispezioni notturne. In generale, la rimozione dei cantieri ha visto coinvolte contemporaneamente oltre cento persone tra tecnici e viabili.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way”.