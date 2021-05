Autostrade e cantieri, Lega: "Urgente commissione regionale con audizione dei gestori" - IVG.it

Genova. “Forti disagi e code chilometriche sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri infiniti”. Oggi la Lega ha ufficialmente chiesto al presidente della IV commissione regionale Territorio e Ambiente la convocazione urgente di una seduta ‘ad hoc’ con l’audizione dei gestori per sollecitare adeguati interventi di risoluzione e avere tempi certi di attuazione.

“Fermo restando che la Liguria non può continuare a rimanere prigioniera dei cantieri in autostrada, soprattutto in vista della stagione estiva, vogliamo conoscere con esattezza il cronoprogramma dei lavori anche per quanto riguarda la reinstallazione dei pannelli fonoassorbenti e la realizzazione di ulteriori barriere antirumore”.

Lo hanno dichiarato il capogruppo e il vice capogruppo regionale Stefano Mai e Sandro Garibaldi (Lega).