Autorità di Sistema Portuale, Paolo Piacenza è il nuovo segretario generale - IVG.it

Liguria. Il Comitato di Gestione riunito nel pomeriggio ha dato il via libera alla nomina di Paolo Piacenza, avvocato, come nuovo segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.

Attuale direttore dello staff Governance Demaniale, Piani d’Impresa e Società Partecipate, Piacenza ha ricoperto numerosi incarichi in qualità di esperto in tema di sviluppo delle infrastrutture strategiche e partenariato pubblico-privato presso la segreteria tecnica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stato membro del gruppo di lavoro presso il Ministero per le Politiche Europee per l’elaborazione della strategia nazionale appalti pubblici e concessioni; ha partecipato al pool di legali di Infrastrutture Lombarde nella realizzazione di Expo 2015.

Laureato in giurisprudenza e dottore di ricerca in diritto amministrativo, il nuovo segretario generale succede a Marco Sanguineri che mantiene l’incarico di direttore della Pianificazione e Sviluppo.

Il presidente Signorini, una volta approvata la nuova nomina, ha rinnovato i propri ringraziamenti all’uscente Marco Sanguineri, per l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso del suo incarico, durante il quale l’Autorità di Sistema Portuale ha affrontato grandi emergenze, dal crollo del ponte Morandi alla pandemia da Covid-19 e augura buon lavoro a Piacenza.

Per quanto concerne gli indennizzi previsti dall’art.199, Legge 77 e dal comma 15 bis art. 17, (Legge 84/94) sono stati approvati rispettivamente i contributi in favore della Compagnia CULMV “Paride Bettini” di Genova e della Compagnia CULP “Pippo Rebagliati” di Savona. Nello specifico, per la Compagnia portuale genovese è stato deliberato un contributo pari a euro 119.695, relativo alle minori giornate di lavoro svolte nel periodo tra settembre e dicembre 2020, e un contributo di euro 566.427,25 in relazione ai percorsosi di formazione svolti nello stesso periodo.

A favore della Compagnia portuale di Savona, invece, sono stati riconosciuti un contributo pari a euro 356.729,77 per il reimpiego del personale non idoneo allo svolgimento delle operazioni portuali e un contributo di euro 191.551,53 per le spese di formazione sostenute durante il periodo agosto-dicembre 2020.

Inoltre, nel corso della riunione, è stato recepito e approvato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori dei Porti sottoscritto il 24 febbraio 2021 e avente durata fino al 31 dicembre 2023.

Infine, tra i principali punti all’ordine del giorno del Comitato odierno la decadenza parziale del titolo concessorio rilasciato alla Società Canottieri Elpis per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo concessorio e relativi indennizzi.