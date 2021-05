AsinOlla celebra la Giornata internazionale dell’Asino - IVG.it

Pietra Ligure. Quello di AsinOlla sarà davvero un super weekend da non perdere! Anche perché il parco natura di Pietra Ligure celebra la Giornata internazionale dell’Asino, l’8 maggio, una data non casuale in quanto ricade una settimana dopo la ricorrenza della festa dei lavoratori.

“Questo splendido mammifero, infatti, è stato utilizzato per secoli come animale da traino e da carico per la sua robustezza e resistenza, ma oggi il contesto è completamento cambiato: l’asino è protagonista dell’agricoltura sociale, di attività didattiche e ricreative (come lo slow trekking), ma soprattutto la sua unica sinergia con l’essere umano lo pone come animale con funzionalità terapeutiche. L’asino non più per scopi agricoli, ma come “animale sociale”, o meglio “animale socio-sanitario” affermano dal parco natura.

AsinOlla si è posta all’avanguardia in questo settore, pronta a lanciare un programma di Pet-Therapy adatto soprattutto ai bambini disabili, grazie a personale specializzato che potrà operare nella struttura assieme agli amici asinelli. Oltre ad attività ludiche per i bimbi, il parco natura presenta nella sua offerta una serie di attività assistite nell’ambito dell’onoterapia.

Per sabato 8 maggio, oltre al pic-nic “country”, per le ore 15.00 è in programma l’iniziativa “Un asino per amico”, un vero e proprio tour alla scoperta di questo animale davvero unico e particolare (fino alle 16 e 30). A seguire la tradizionale merenda di AsinOlla per tutti i suoi ospiti.

E poi domenica 9 maggio sarà la volta della Festa della Mamma: alle ore 11.00 battesimo della sella e giochi a cavallo, alle ore 12 e 30 la grigliata “I love you, mommy”. La giornata proseguirà nel pomeriggio: alle ore 15.00 l’evento “Mamma Pasticciona”, con la pasticcera Luana e una serie di decorazioni da realizzare con la propria mamma, un modo divertente e simpatico per celebrare la ricorrenza. Per concludere la merenda con i dolci decorati da ciascun partecipante all’evento.

Al parco natura pietrese saranno disponibili su prenotazione tavoli, barbecue, teli pic-nic, amache e sdraio.