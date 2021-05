Aree di crisi, Garibaldi (Pd): "Berrino confuso, le risorse già assegnate" - IVG.it

Regione. “Berrino fa confusione, le risorse per le aree di crisi complesse sono già state assegnate dal Ministro Orlando nelle scorse settimane, sulla base delle richieste delle Regioni. Se invece Berrino si riferisse ai residui della cassa integrazione in deroga, forse l’assessore si deve essere distratto quando, incontrando gli assessori regionali, il Ministro Orlando ha spiegato come dopo anni in cui queste risorse sono rimaste bloccate, adesso la direzione generale del ministero del lavoro, su sua indicazione, ha completato l’iter per un decreto di accertamento che le renda disponibili”.

Lo afferma il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi rispondendo all’assessore regionale al lavoro Gianni Berrino in merito al “fondo da 16 milioni di euro recuperato da quanto non speso per la cassa e già stanziato a favore delle aree di crisi, complesse e non complesse su decisione della direzione generale del ministero del Lavoro”.

“Quindi – prosegue Garibaldi – o fa confusione tra strumenti diversi o non ascolta le risposte che il Ministro dà nelle riunioni in cui partecipa”.