Ancora code sulla A10: auto ribaltata tra Voltri e Pegli, traffico bloccato anche tra Celle e Savona - IVG.it

Liguria. Anche questo lunedì inizia con una coda sull’autostrada A10, come ormai spesso accade. Questa mattina un’automobile si è ribaltata tra i caselli di Voltri e Pegli, in direzione di Genova.

E’ successo intorno alle 6. A bordo solo una persona che, fortunatamente, è riuscita ad uscire illesa e autonomamente dall’abitacolo. L’incidente probabilmente è dovuto alle condizioni dell’asfalto, bagnato dalla pioggia.

Sul posto soccorsi e vigili del fuoco per rimuovere il mezzo ma nel frattempo si erano già formati quattro chilometri di coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli.

Al momento in direzione Genova la situazione è in via di risoluzione. Qualche disagio ora si registra invece nella direzione opposta: tra Celle Ligure e Savona sono 3 i km di coda a causa di un cantiere.