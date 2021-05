Anche l'alberghiero Giancardi partecipa ad Alassio Drink - IVG.it

Alassio. E’ in piena fase creativa la terza edizione del contest “Alassio Drink”, l’evento pensato e coordinato da Leila Mawjee per promuovere il nome di Alassio attraverso una competizione di barman professionisti.

Tra i primi a proporsi per questa nuova edizione gli allievi dell’istituto alberghiero Giancardi di Alassio che hanno messo a punto un cocktail molto fresco e dissetante utilizzando erbe autoctone come l’erba San Pietro. Sulla Pagina Facebook del contest, dalla fine di marzo, si stanno susseguendo le immagini di studenti, ma anche barman di locali della movida alassina, di ristoranti e di hotel pronti che si sono cimentati con nuovi mix nel segno dell’estate ormai imminente.

In particolare questa edizione ha protagonista l’Amaro Tosolini, l’Infuso artigianale di oltre 15 erbe mediterranee, acquavite Most e purissima acqua delle Alpi affinato in carati di frassino. Barman e barmaid dovranno inserirlo nei loro mix per poter partecipare alle selezioni.

“Poche settimane – annuncia la stessa Leila Mawjee – e ci ritroveremo per il gran finale sulla terrazza dell’Hotel Regina per eleggere i vincitori di questa nuova edizione che inizia sempre in sordina, senza tanti proclami ma proprio per la sua semplicità e freschezza, riesce a raccogliere un grandissimo seguito e gradimento. Quest’anno, poi, riusciremo a rivivere l’emozione di ritrovarci per levare i bicchieri e plaudere al nuovo vincitore. La data della finalissima ancora non è definita ma dovrrebbe essere alla metà del mese di giugno. Nel frattempo è possibile recarsi nei locali di Alassio e chiedere di degustare il cocktail che prende parte al contest pr poi votarlo sui social”.

La prima fase del contest prevede infatti che ogni partecipante realizzi un video con la preparazione del proprio cocktail, i video saranno postati su Instagram e Facbook @AlassioDrink. Il pubblico può mettere il like sui video e i cocktail che riceveranno il maggior numero di like accederanno alla finale. Al vincitore la piastrella firmata sul Muretto di Alassio e un premio degli sponsor Martini&Rossi, Distilleria Bepi Tosolini e Acqua di Alassio.