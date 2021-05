Ampliamento cava torri di Toirano, Arboscello (PD): "Giunta Toti ascolti le preoccupazioni del territorio" - IVG.it

Liguria. “Il sindaco di Toirano e tutte le amministrazioni della Val Varatella, in rappresentanza dei loro territori, chiedono a gran voce a Regione Liguria di essere ascoltati e che venga posticipata la Conferenza dei Servizi – prevista per domani, martedì 1 giugno – che dovrà discutere dell’ampliamento della Cava Torri”. Lo scrive, in una nota, il consigliere regionale di minoranza del Partito Democratico Roberto Arboscello.

“Chiediamo alla giunta Toti di ascoltare le amministrazioni locali – fa sapere il consigliere -, che hanno il diritto di avere più tempo per analizzare meglio la documentazione e dare pareri puntuali e competenti sull’idoneità di quel sito e soprattutto sul rapporto costi benefici in termini di tutela ambientale, riguardo allo scarico di materiale così detto inerte in una delle zone di pregio turistico della nostra Regione (pensiamo alle Grotte di Toirano, fiore all’occhiello del nostro Ponente)”.

“L’ampliamento della cava Torri, nel Comune di Toirano, prevede infatti lo sversamento di quattro milioni di metri cubi di inerti all’interno della cava stessa, contingenza che preoccupa non poco tutti i territori della zona, che hanno sempre fatto della tutela ambientale un obiettivo concreto in chiave di qualità della vita e turismo” prosegue Arboscello.

“Chiediamo dunque a Regione Liguria di procedere attraverso valutazioni approfondite e di coinvolgere adeguatamente le amministrazioni locali tramite un tavolo di confronto che deve comprendere anche il soggetto attuatore. In gioco c’è la sostenibilità economica e ambientale di Toirano e di tutta la Val Varatella” conclude.