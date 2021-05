Amatori Pallacanestro Savona, arriva la decima vittoria consecutiva - IVG.it

Vado Ligure. Doppia manita per le biancorosse che vincono, senza convincere, 76-55 contro Biella.

Inizio di partita drammatico con le vadesi, che cominciano la gara con la testa ancora in spogliatoio: troppa superficialità sia offensiva che difensiva, ma fortunatamente le piemontesi non ne approfittano così si arriva alla prima sirena sul 16-12.

Secondo quarto dove sembra non cambiare nulla, ma ecco che improvvisamente, sul finire del quarto, le padrone di casa accendono i motori e grazie a tre minuti di attenzione difensiva danno una prima spallata alla partita arrivando all’intervallo avanti 39-24.

Al rientro dagli spogliatoi, però, le ragazze di coach Dagliano tornano quelle brutte e disattente, brave le biellesi ad approfittarne arrivando anche al meno 6, ma la solita Paleari (Mvp di giornata con 31 punti alla fine per lei e nuovo career high dopo i 30 in una finale Under 16) rifila tre triple che ricaccia indietro le biellesi e fa respirare lo staff savonese arrivando alla penultima sirena sul punteggio di 56-45.

Ultimo quarto che vede le biancorosse impadronirsi del campo: ad ogni tentavo di rientro delle ragazze di coach Toso rispondono con canestri e difesa chiudendo il match sul punteggio di 76-55.

“Pessimo approccio alla partita, poi solite montagne russe con picchi e cali clamorosi di concentrazione: da salvare il risultato e poco altro” è il commento dello staff tecnico biancorosso

Prossimo appuntamento sempre a Vado Ligure presso il Geodetico contro la Cima Pallacanestro Torino Young domenica 23 maggio alle ore 18,15.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Bonprix Biella 76-55

(Parziali: 16-12; 39-24; 56-45)

Amatori Pallacanestro Savona: Revetria, Tosi 10, Pregliasco 6, Poletti 6, Guidetti, Quercia ne, Sansalone 3, Picasso 8, Paleari 31, Leonardini 5, Zappatore 7, Franchello. All. R. Dagliano. Ass. Cacace, Faranna.

Bonprix Biella: Tua, Habti 3, Tamini 11, Zanforlini, Celleghin 4, Trucano 3, Tombolato 2, Ramella Pairin 14, Gandini 14, Barbagallo 4, Ricino ne. All. Toso.

Arbitri: Merlino (Savona) e Martino (Boissano).

La classifica: Amatori Pallacanestro Savona 20, Sardex Torino Teen Basket 16, Granda College Cuneo 14, Cima Pallacanestro Torino Young 8, Basket Pegli 8, Castelnuovo Scrivia 6, Polisportiva Pasta 6, Bonprix Biellese 2.