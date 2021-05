Amatori Nuoto Savona: ottimi risultati alla prima prova in vasca da 50 metri - IVG.it

Lo scorso fine settimana è iniziato il campionato estivo di Nuoto con il XII Trofeo “Città di Rapallo”, valido come 1^ Prova Qualificazioni Campionato Italiano in vasca lunga (50m).

Come sempre l’Amatori Nuoto Savona ha ottenuto ottimi risultati, classificandosi al sesto posto nella classifica delle società, prima del Ponente Ligure, conquistando quattro medaglie d’oro, sette d’argento e dieci di bronzo, nonché sei quarti posti (medaglie di legno).

Tra i nuotatori savonesi ha brillato Francesco COSTA, che si è confermato il re della Rana ligure nella categoria Juniores con tre ori nelle gare dei 50, 100 e 200, oltre un argento nei 400 Misti e un bronzo nei 200 Misti.

Eccellenti anche i risultati dei giovanissimi Ragazzi 2007: Simone BOCCHIO oro nei 100 Dorso, tre bronzi nei 50 e 200 Stile Libero e nei 200 Misti, un quarto posto nei 50 Farfalla; Letizia VULPETTI argento nei 100 Rana, bronzo nei 100 e 200 Dorso, quarta nei 200 Misti.

Andrea ZANINI si è distinto nelle gare 400 e 1500 Stile Libero Assoluti, arrivando sesto in entrambe, ma primo dei Ragazzi 2006.

Questo il medagliere completo:

• COSTA Francesco, Juniores Maschi, primo nei 50, 100 e 200 Rana, argento nei 400 Misti, bronzo 200 Misti

• BOCCHIO Simone, Ragazzi Maschi 2007, oro nei 100 Dorso, tre bronzi nei 50 e 200 Stile Libero, 200 Misti, quarto nei 50 Farfalla

• MESTURINI Alessandro, Cadetti + Seniores Maschi, tre argento nei 100 e 200 Dorso, 400 Misti

• VULPETTI Letizia, Ragazzi Femmine 2007, argento nei 100 Rana, bronzo nei 100 e 200 Dorso, quarta nei 200 Misti

• ZUNINO Rossella, Cadetti + Senior Femmine, argento nei 200 Dorso, bronzo nei 100 Dorso

• FORRESU Aurora, Ragazzi Femmine 2008, argento nei 50 Farfalla

• PUGLIARO Lorenzo, Juniores Maschi, bronzo nei 100 Farfalla, quarto nei 200 Farfalla

• MAGLIANO Anna, Ragazzi Femmine 2007, bronzo nei 400 Misti

• CIARLO Carlo, Ragazzi Maschi 2006, bronzo nei 200 Dorso

• MASTRASSO Beatrice, Juniores Femmine, quarta nei 50 Farfalla

• MACCAGNO Lorenzo, Juniores Maschi, quarto nei 50 Stile Libero

• BOLLA Alessandro, Juniores Maschi, quarto nei 200 Misti

• PUGLIARO Marco, Juniores Maschi, è terzo dell’anno 2003 nei 1500 Stile Libero Assoluti, quarto nei 400 Stile Libero Assoluti

Buoni i risultati di tutti gli altri atleti, molti dei quali hanno migliorato le loro prestazioni individuali: BARSI Matilda, BRUZZONE Matilde, CARLEVARINO Lorenzo, CARREGA Davide, CERRUTI Diego, CERRUTI Elisa, D’ONOFRIO Michelangelo, DE FRANCHI Sebastiano, FIDALE Aurora, FILETTI Elia, GASCO Gabriele, GELATI Sofia, GEMME Benedetta, MACII Camilla, MARTINO Valentina, MAZZI Margherita, MELEGARI Micol, PATANE’ Alice, PESCE Andrea, PINASSI Pietro, PINNA Sofia, PINTUS Sofia, SANTORO Davide e VIMERCATI Matteo.

L’ottimo momento dell’Amatori Nuoto Savona è confermato dalla recente pubblicazione da parte della FIN – Federazione Italiana Nuoto delle graduatorie nazionali a conclusione del Campionato Italiano di Categoria su base regionale, che a fine aprile ha chiuso la stagione invernale in vasca da 25 metri.

Ben cinque nuotatori savonesi sono presenti nelle prime 30 posizioni, figurando così tra gli atleti di interesse nazionale. In particolare, Andrea ZANINI ha conquistato il terzo posto nazionale nella gara dei 1500 Stile Libero, Categoria Ragazzi 2006, ricevendo la medaglia di bronzo.

Ecco i risultati completi:

• VULPETTI Letizia, Ragazze 2007, 11^ nei 200 Dorso, 29^ 100 Rana

• ZANINI Andrea, Ragazzi 2006, 3^ 1500 Stile Libero, 10^ 400 Stile libero

• COSTA Francesco, Juniores 2004, 16^ 200 Rana, 18^ 400 Misti, 26^ 200 Misti, 28^ 100 Rana

• PUGLIARO Lorenzo, Juniores 2003, 22^ 400 Misti, 22^ 200 Farfalla, 28^ 200 Dorso

• PUGLIARO Marco, Juniores 2003, 19^ 1500 Stile Libero, 20^ 200 Dorso

A completamento dell’ottima stagione dell’Amatori Nuoto Savona gli atleti Marco PUGLIARO e Andrea ZANINI hanno ottenuto la qualificazione per le gare (2500, 5000 e 10000m, 25km) dei Campionati Assoluti di Fondo, che si terranno a Piombino dal 14 al 17 giugno, gare che serviranno da selezione per i Campionati Europei Giovanili di Parigi, cui parteciperanno i primi due classificati per Categoria.

Andrea ZANINI, inoltre, è stato convocato dalla FIN Liguria nella Rappresentativa Regionale di Nuoto di Fondo per partecipare al Trofeo delle Regioni, che si terrà sempre a Piombino il 19 e 20 giugno.