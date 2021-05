Altro schianto nella notte sull'Aurelia Bis tra Alassio e Villanova: tre feriti - IVG.it

Villanova d’Albenga. E’ di tre feriti, fortunatamente nessuno in modo grave, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera dopo le 23 sull’Aurelia Bis tra Alassio e Villanova d’Albenga.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, sono stati un’auto e un furgoncino che viaggiavano in direzione Albenga. Sulla vettura viaggiavano un uomo e una donna: entrambi hanno riportato ferite alla testa. Alla guida del furgone c’era invece un ragazzo di 25 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e due ambulanze, una della Croce Bianca di Albenga e l’altra della Croce Rossa di Alassio. Tutti e tre i feriti sono stati portati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente di ieri sera arriva a meno di due settimane dal gravissimo incidente, sempre sull’Aurelia Bis, in cui hanno perso la vita Marco Parascosso ed Emanuele Albanto. Una tragedia che ha riportato al centro del dibattito la sicurezza stradale in quel tratto: in questi 10 giorni Lorenza Giudice di Confcommercio ha proposto l’utilizzo di segnalatori di carreggiata (dicendosi invece contraria all’uso di autovelox), mentre il centrodestra di Albenga ha invocato l’installazione del tutor.

E soltanto una settimana fa il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha scritto ad Anas chiedendo di intervenire sulla sicurezza di quella strada: “Tutor, dissuasori della velocità, non sta a me individuare cosa – ha scritto – ma sta a me sicuramente sollecitare che qualcosa venga fatto a tutela della vita di chi abitualmente percorre questo tratto”.