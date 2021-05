Altra persona in carrozzina investita a Savona: è il secondo episodio nella giornata. Ferito portato al San Paolo - IVG.it

Savona. Secondo episodio in giornata: a poche ore di distanza, un’altra persona in carrozzina è stata investita a Savona. Il primo caso risale a questa mattina in piazza del Popolo, mentre il secondo a qualche minuto prima delle 16.30 nella centrale via Manzoni. Ad essere investito è un uomo di 51 anni.

A urtarlo un’autovettura che procedeva sulla strada. Fortunatamente anche questo episodio si è risolto senza gravi conseguenze per l’uomo in carrozzina.

Dopo essere stato soccorso dai militi della Croce Bianca di Savona, il 51enne è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo per una ferita alla testa.