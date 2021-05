Allievi del Giancardi di Alassio in dialogo con il ministro Bianchi: l'istituto si è messo in mostra con i suoi progetti Pon - IVG.it

Alassio. L’istituto “Giancardi Galilei Aicardi” ha vinto – con gli allievi della sua sezione “Giancardi” di Alassio – la partecipazione in rappresentanza delle Scuole Italiane alla Festa dell’Europa, segnalatosi per i suoi progetti PON in merito all’argomento e per l’impegno sul tema della cittadinanza europea.

Grande emozione nello scoprire che saranno proprio gli allievi alassini a dialogare col neo ministro all’istruzione Patrizio Bianchi, che ha voluto conoscere i ragazzi del progetto e partecipare alla trasmissione e alla festa.

L’istituto si era già fatto notare nei mesi precedenti per l’attività social web e digitale disposta durante il lockdown, nonché per le innovative metodologie didattiche-formative utilizzate allo scopo di tenere unito il corpo scolastico durante tutti i frangenti della pandemia e svolgere al meglio l’attuale anno scolastico. Era stato premiato nel progetto #Noisiamolescuole con tre video dedicati, classificandosi per la seconda volta terzo anche nel Premio Scuola Digitale.

Con il nuovo governo e l’avvicendamento al ministero, l’istituto si è trovato ai vertici di un’attenta analisi sui progetti europei, prescelto per i PON “Ritorno a Ventotene”, conclusi nel 2019. Il team degli allievi, composto da Letizia Rizzuto, Sharon Costa, Sara Fousfos, Asia Masilli, Iris Rendina, Sara Manitto, Gobrial Pishoy e Mariem Chlih, ha oggi affrontato le prove tecniche di trasmissione. I ragazzi, comprensibilmente provati dalla terribile disgrazia che ha coinvolto due compagni in queste ore, hanno saputo reagire con impegno e dedizione, nello stile della comunità scolastica che si è stretta attorno alla famiglia.

L’appuntamento è per lunedì 10 maggio quando, in particolare Letizia e Sharon dialogheranno col ministro, raccontando e illustrando la bellissima avventura di “Ritorno a Ventotene”. La soddisfazione di aver affrontato le difficoltà con successo è grande: tutto avviene a suggellare quel processo graduale ma deciso d’innovazione nella continuità con la grande tradizione dell’istituto promosso con decisione dal dirigente Salza, dai docenti, dal personale e dai soggetti principali ai quali sono diretti tutti gli sforzi: gli allievi e le loro famiglie.