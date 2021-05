Allenamento a Varazze per le scuole di tennistavolo liguri - IVG.it

Varazze. Si è svolto ieri a Varazze un allenamento dedicato alle scuole di tennistavolo della Liguria.

L’attività, che si è sviluppata alla presenza del presidente del Comitato FITeT Liguria Stefano Rebecchi e del vicepresidente vicario federale Carlo Borella, ha avuto inizio alle 16,30 ed è durata circa due ore e mezza, durante le quali i tecnici delle scuole assieme al tecnico federale Levon Zakaryan hanno puntato all’apprendimento della tecnica di base, concentrandosi sulle differenti distanze e sui differenti tempi di gioco che si possano incontrare.

Gli atleti hanno risposto in modo molto positivo, prestando grande attenzione in ogni fase della sessione. È stato importante constatare come ci si debba focalizzare sulla mobilità dei ragazzi, portandoli sempre a muoversi per ricercare la pallina nello spazio e facendoli lavorare su colpi molto semplici come lo scambio.

La giornata è stata suddivisa in una prima parte di attivazione fuori dal tavolo della durata di 30 minuti, una seconda parte di un’ora e mezza, in cui si è lavorato secondo le caratteristiche sopra descritte, e una terza di defaticamento, nella quale i giovani si sono cimentati in qualche gioco divertente, che allo stesso tempo ha dato degli spunti di riflessione ai tecnici presenti.

Hanno partecipato all’attività l’ASD TT Genova con le atlete Claudia Bertolini e Camilla Conti e il tecnico Enrico Puppo e il TT Don Bosco Varazze ASD con i pongisti Alessandro Tiberti, Virginia Costa, Elia Pedroni e Alessandro Fossati e l’allenatore Fabrizio Lattaro.

È stata particolarmente gradita la presenza di molti coach delle altre scuole che, pur non potendo iniziare l’attività per problemi legati alle sedi, sono intervenuti assieme alle scuole partecipanti e ai corsisti dei vari corsi tecnici effettuati quest’anno.

I tecnici e gli aspiranti tecnici presenti erano Antonino Costa e Luca Lavoratti (TT Don Bosco Varazze ASD), Daniele Facci (TT Athletic Club AD), Claudio Crotti (ASD TT Arma di Taggia) e Renato Bertolini e Anna Vitiello (ASD TT Genova).