Albissola, il Parco Puccio riapre come palestra a cielo aperto. Silvestro: "Sarà gratuita e sicura" - IVG.it

Albissola Marina. Nei mesi scorsi avevamo seguito i lavori di trasformazione del Parco Puccio situato nel centro di Albissola Marina, poco distante dalla zona dei Pesci Vivi, e solo oggi possiamo dire che le operazioni siano del tutto concluse.

“Da oggi riapre il nuovo Parco Puccio trasformato in una vera e propria palestra all’aperto – fa sapere l’assessore Luigi Silvestro -. E’ dotata di sei strutture per lo sport outdoor, un tavolo da ping pong, un desk in legno composito per la ginnastica a corpo libero, lo stretching e lo yoga”.

Tutti gli attrezzi sono di facile utilizzo per chi vuole restare in forma all’aria aperta, gratuitamente e in sicurezza.

Sono stati così “rinnovati tutti gli arredi, gli impianti di illuminazione ed elettrici, ristrutturato il locale servizi igienici con nicchia dotata di mensole per ospitare prossimamente una futura piccola libreria pubblica (book sharing), restaurato il cancello di ingresso con sistema di automazione per apertura/chiusura, rifatta la rampa di accesso per i disabili e riqualificata l’aiuola d’ingresso con alcuni cactus ceramici, installato nuovo impianto di video sorveglianza sia all’interno che all’esterno della struttura” spiega Silvestro.

“Si tratta – ci tiene a dire soddisfatto l’assessore albissolese – di una nuova bella occasione di ritrovo e di ripartenza sociale ed economica proprio nell’approssimarsi della stagione turistica, andando ad ampliare per i cittadini e turisti, il ventaglio di proposte per fare attività fisica nel nostro territorio”.

La Palestra All’aperto Municipale, come è stata denominata, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 8 alle 21, con la chiusura automatica del cancello la sera. Per ragioni di sicurezza l’area è sottoposta a videosorveglianza.