Albisola Superiore, sulla passeggiata a lezione di autodifesa con polizia locale e istruttori IDS - IVG.it

Albisola Superiore. Prenderà il via domani (sabato 15 maggio), con il primo appuntamento di tre incontri, la seconda edizione del corso di autodifesa promosso dalla Polizia locale, unitamente all’associazione sportiva ASD Gymnasium IDS, e con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore.

Le lezioni saranno tenute da Michele Farinetti, istruttore tecnico IDS Italia, e dalla Vice Comandante della Polizia locale di Albisola Superiore Ombretta Colombo. “Il corso è rivolto non solo alle donne ma anche agli uomini, in quanto ogni individuo può essere vittima di aggressioni” sottolineano dall’organizzazione.

“Il primo effetto della paura è sempre paralizzante, invece è proprio nei primissimi secondi che si deve agire per scoraggiare l’aggressore. Per raggiungere questo obiettivo forniremo gli strumenti per valutare lucidamente le opportunità di prevenzione, reazione e azione che si hanno di fronte, scegliendo la più opportuna tecnica di autodifesa”, spiega Ombretta Colombo.

“Abbiamo puntato sulla costruzione di un percorso comportamentale capace di rendere razionali, quindi efficaci, le azioni di chi potenzialmente è a rischio. La struttura del corso prevede, infatti, una parte teorica in cui verranno forniti, tra l’altro, elementi di legislazione e psicologia del confronto e una parte pratica, durante la quale verranno insegnate tecniche semplici ed efficaci di difesa. Durante il corso sarà riservato uno spazio anche all’uso corretto dello spray al peperoncino”, prosegue Michele Farinetti.

“Dopo il successo della prima edizione del corso tenutasi nel 2019, l’amministrazione comunale non può che essere lieta di sostenere nuovamente questo progetto che ha la finalità di fornire, in un’ottica preventiva, gli strumenti da mettere in campo in caso di aggressione. È molto importante, infatti, che i cittadini sappiano come comportarsi di fronte alle situazioni di pericolo”, sottolineano gli amministratori comunali.

Ha aderito all’iniziativa e sarà presente durante gli incontri anche lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV, il quale è attivo e opera sul territorio per prevenire e dare sostegno alle vittime di violenza.

L’appuntamento è previsto per sabato 15 maggio, alle 9.30, presso la piazza della Scacchiera sulla passeggiata E. Montale ad Albisola Superiore per la registrazione al corso. Le successive due lezioni saranno tenute il 22 e il 29 maggio. È raccomandato un abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica.