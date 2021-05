Albisola Superiore, dopo 4 mesi al Cup arriva il termoscanner - IVG.it

Albisola Superiore. Nei giorni scorsi i tecnici incaricati dall’ASL 2 hanno provveduto, come era atteso da tempo, ad installare il termo-scanner all’ingresso della sede CUP dell’ASL 2 di via Dei Conradi ad Albisola Superiore. Questo consente di interrompere l’attività di controllo degli accessi assicurata, a partire dal 12 gennaio scorso, da parte dei volontari di alcune associazioni albisolesi.

“Siamo molto lieti – afferma l’assessore ai Servizi Ambulatoriali Calogero Sprio – di questo cambiamento perché ciò consentirà di mantenere fruibile il servizio di prenotazione delle visite e degli esami strumentali nonché il pagamento del relativo ticket senza che vi sia più la necessità di impegnare i volontari all’ingresso; questi sono stati individuati nel corso di alcuni incontri, condivisi col vice sindaco Roberto Gambetta, con i diversi membri del Comitato Albisolidale”.

In particolare si erano resi disponibili la Croce Verde, l’Ana Alpini delle Albisole, l’Associazione Pescatori e il CRCS di Luceto. “Tali realtà – continua l’assessore Sprio – hanno consentito di anticipare di quattro mesi l’accesso ad un servizio così essenziale, specie per anziani e disabili, ed hanno dimostrato ancora una volta il grande livello di partecipazione dell’associazionismo albisolese rispetto ai bisogni di quella frangia della popolazione più fragile che in questo caso poteva essere anche in difficoltà nell’utilizzo di strumenti tecnologici o informatici”.

“Come avviene, e speriamo si incrementi sempre più, la sinergia fra Enti e agenzie più diverse consente interventi più tempestivi ed efficaci; in particolare quel che non era scontato, ma è stato un valore aggiunto molto importante e determinante, è stato l’impegno e la disponibilità dei volontari che con generosità e senso di responsabilità hanno dedicato un po’ del loro tempo libero per contribuire a riavviare anticipatamente un servizio così importante e di questo gli siamo molto grati”.

“Un sentito ringraziamento va poi al sirettore della S.C. Sistemi Informatici e Ingegneria Clinica, dottor Dario Padrone, e al direttore del Distretto Sanitario Savonese, dottor Giancarlo Conte dell’ASL 2 Savonese, per la loro ottima collaborazione” conclude.