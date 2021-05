Albisola Pallavolo, Francesca Bellini convocata per uno stage in azzurro - IVG.it

Albisola Superiore. L’atleta biancoazzurra Francesca Bellini è stata convocata al collegiale della Nazionale che si svolgerà al Centro federale Pavesi di Milano. La giocatrice albisolese è stata inserita dal direttore tecnico delle attività giovanili Marco Mencarelli nella lista delle 57 convocate. Si tratta di appuntamenti attraverso i quali il settore squadre nazionali cerca di tracciare un quadro dei talenti presenti sul territorio nazionale.

Francesca, classe 2006, milita nelle fila delle formazioni Under 15 e Under 17 allenate da Luca Parodi e Deborah Zucca. Nonostante la giovane età, si allena anche con la formazione che milita in Serie D. Gioca nell’Albisola da tre anni ed è cresciuta con i colori del Planet Volley. In campo agisce come opposto e fuori dal campo se la cava molto bene con il pianoforte.

Soddisfazione per tutto l’ambiente di Albisola Pallavolo e Planet Volley: “Siamo molto orgogliosi di questa bellissima esperienza che potrà fare Francesca e dalla quale ne tornerà sicuramente arricchita”.