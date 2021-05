Albisola Pallavolo e Planet Volley portano cinque squadre alle final four di categoria - IVG.it

Albisola Superiore. Mese di maggio che si conclude nel migliore dei modi per il settore giovanile di Albisola Pallavolo e Planet Volley. Sono ben cinque infatti le formazioni che si giocheranno il titolo in occasione delle final four delle rispettive categorie.

L’ultima squadra in ordine di tempo a staccare il pass per la fase decisiva è stata l’Under 19 femminile. La formazione allenata da Luca Parodi e del vice Francesco Valle ha annientato la concorrenza facendo bottino pieno nel mini girone a tre squadre. Maurina Volley e Golfo di Diana Volley sono state superate con due netti 3 a 0.

Queste le giocatrici che hanno preso parte al match decisivo giocato ieri contro il Maurina Volley: Ascheri, Bavazzano, Bocca, Botta, Giu. Brunasso, Gre. Brunasso, Ceri, Crapiz, Crocco, Filippini, Napoli, Paolino, Valdora.

In precedenza, soddisfazioni anche dalle formazioni savonesi. Il Planet Volley ha infatti portato sia la formazione Under 13 sia la formazione Under 15 alla fase decisiva del campionato. Tornando in territorio albisolese, anche le squadre biancoazzurre Under 15 e Under 17 si sono guadagnate la possibilità di conquistare l’agognato stendardo del primo posto.